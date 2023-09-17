الدقهلية: الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتجهيز مقر الشبكة الوطنية للطوارئ بنسبة 100%

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهود المحافظة للانتهاء من مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر المحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، حيث أشار الدكتور أيمن مختار إلى أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية وتجهيز مقر الشبكة بنسبة 100 %.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية هذا المشروع الهام الذي يتابعه الرئيس عبدالفتاح السيسى في جميع المحافظات لدعم جهود وخطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، حيث يعمل المركز باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.

وحرص اللواء هشام آمنة على متابعة الإجراءات التي تقوم بها المحافظة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين والسيطرة على الأسواق والتصدي لجشع التجار وكذا توفير كافة المستلزمات الخاصة بالمدارس في إطار قرب حلول العام الدراسى الجديد، حيث أشار الدكتور أيمن مختار إلى افتتاح المحافظة لعدد من معارض " أهلاً مدارس " في عدد من المراكز والمدن وجارى التوسع في افتتاح عدد آخر من تلك المعارض ليغطي جميع أنحاء المحافظة والذى يتضمن كافة مستلزمات المدارس بخصومات لا تقل عن 30 % ويضم المعرض الأدوات المدرسية و المكتبية وملابس المدارس والأحذية و السلع الغذائية بما يساهم في دعم جهود الدولة في التخفيف عن كاهل المواطنين بمشاركة كافة الجهات والأجهزة المعنية والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.

كما شهد اللقاء كذلك متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023 / 2024 بالمحافظة والتي تبلغ استثماراتها حوالى 628 مليون جنيه، لتنفيذ عدد كبير من المشروعات فى مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة العمل بكل جهد للانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية في الربع الأول لها بتضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مع الشركات والجهات المكلفة بالتنفيذ بعد الانتهاء من إجراءات الطرح للمشروعات بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه يعقد اجتماعات بصورة مستمرة مع القيادات التنفيذية للمحافظة لسرعة إنهاء إجراءات الطرح لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة 2023/2024 بمراكز المحافظة، مشيراً إلى أهمية تضافر جهود كافة الوحدات المحلية علي مستوي المحافظة وتذليل أي تحديات تواجه أعمال التنفيذ.

واختتم اللواء هشام آمنة اللقاء مع محافظ الدقهلية بإستعراض موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، التى بدأت فى جميع المحافظات ، حيث تستهدف الدولة زراعة الأشجار المثمرة والزينة علي الطرق العامة والحدائق والجزر الوسطي وأفنية المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب والمصالح الحكومية بنطاق المحافظة، لتوفير بيئة صحية وآمنة، وكذا أعمال تحسين الصورة البصرية للمواطنين من خلال تطوير مداخل المدن علي مستوي المحافظة.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة لأعمال زراعة الأشجار ورعايتها والحفاظ عليها، حرصا علي تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة بنطاق محافظة الدقهلية .