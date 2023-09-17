موعد الحكم في استبعاد فاروق جعفر من انتخابات الزمالك | تفاصيل

أعلن إسلام صادق، الناقد الرياضي، تفاصيل تتعلق بانتخابات نادي الزمالك، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “23 سبتمبر الحكم في استبعاد فاروق جعفر من انتخابات الزمالك”.

وقال فاروق جعفر نجم الزمالك السابق إنه على نجوم كرة القدم المنتمين للقلعة البيضاء الوقوف بجواره من أجل رئاسة النادي خلال المرحلة المقبلة في الانتخابات المقرّر لها يوم 20 أكتوبر.

وقال فاروق جعفر في تصريحات عبر برنامج في الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: "نادي الزمالك يمر بمرحلة صعبة للغاية وأنا رأيت أن الفترة المقبلة أستطيع حل جميع هذه الأزمات وأبرزها ديون النادي والتي تبلغ أرقامًا كبيرة، أنا الزمالك صاحب فضل عليا ولا أريد منه أى شيء، ولا أريد الحصول علي أى استفادة أنا حققت كل شيء، لكن أريد فقط أن أفيد النادي فقط.