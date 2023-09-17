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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مسجد سليمان باشا.. تحفة معمارية تعود للحياة في القاهرة

مسجد سليمان باشا
مسجد سليمان باشا

قبل نحو 5 قرون وعلى أنقاض مسجد قديم، صُمم مسجد سليمان باشا الخادم المعروف باسم سارية الجبل كأول مسجد ينشأ في مصر على الطراز العثماني، والذي أسسه سليمان باشا، أحد رجال الدولة العثمانية في عهد السلطان سليمان القانوني، عاشر السلاطين العثمانيين.

 أول مسجد يتم بناؤه في مصر على الطراز العثماني

ووفقا لتقرير عرضه برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية، فقد قالت الدكتورة منال الغنام، رئيس إدارة ترميم الآثار والمتاحف، إن المسجد يقع في منطقة قلعة صلاح الدين مثل مسجد محمد علي الكبير ومسجد السلطان قلاوون.

وأضافت أن أهمية هذا المسجد ترجع إلى أنه أول مسجد يتم بناؤه في مصر على الطراز العثماني، وهو ما يتضح من شكل القباب والمئذنة والزخارف والتقسيم المعماري.

وذكر التقرير أنه في ضوء ما أصاب المسجد على مدار العقود الماضية، بدأت خطوة تطويره خلال السنوات الخمس الأخيرة، ضمن مشروع الحكومة لترميم وصيانة المساجد الأثرية طبقا للمعايير المعمارية والأثرية المعتمدة، ويأتي ذلك في إطار تقديم تجربة سياحية للزائرين المصريين والأجانب من دول العالم كافة.
 

مسجد مسجد سليمان باشا مصر الطراز العثماني المساجد الأثرية

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