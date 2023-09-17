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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التصديري للصناعات الهندسية: 11 شركة بقطاع أدوات المائدة والمطبخ تشارك بمعرض Zuchex

صدى البلد

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، مشاركة 11 شركة بالقطاع في قطاعي أدوات المائدة والمطبخ في معرض International Zuchex Home&Kitchenwares Fair  بمدينة إسطنبول في تركيا في الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر 2023، ضمن خطة المجلس للتواجد بالأسواق الدولية.

وقال المجلس التصديري للصناعات الهندسية إن معرض Zuchex هو أحد المعارض الرائدة التي تضم كبرى الشركات العاملة في مجال  أدوات المائدة والمطبخ  في مكان واحد، بهدف عقد اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية وزوار المعرض من أجل الترويج للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.

وقالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس، إن قطاع الأواني وأدوات المطبخ يمكن أن ينافس في دول شرق أوروبا وكذلك دول الميركسور، حيث تمتلك الصناعة المصرية ميزات تصنيعية هائلة يمكنها التواجد في هذه الأسواق.

وأكدت أن المعارض التجارية الخارجية إحدى أهم الأدوات الترويجية التي يعتمدها المجلس التصديري بهدف التواجد في الأسواق الخارجية والتسويق للمنتجات الهندسية المختلفة، كما أن هناك خطة يتم اعتمادها بشكل سنوي للمعارض تركز على الميزة النسبية للأسواق المستهدفة ومدى التواجد بالمنتجات المصرية في هذه الأسواق وإمكانيات كل سوق والفرص المتاحة فيه.

وأشارت مي حلمي إلى استمرار المجلس في فعاليات الدخول إلى الأسواق المختلفة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، خاصة أن هناك استجابة واضحة في الطلب على المنتجات الهندسية المصرية المصدرة، حيث إن هناك توافقا بين شركات مصرية ونظيراتها في عدة دول من خلال اللقاءات المباشرة، وكذلك اللقاءات الافتراضية التي ينظمها المجلس مع المستوردين الأجانب، الأمر الذي يضع على عاتقنا المزيد من التواجد في الأسواق الخارجية.

ولفتت إلى أن قطاع أدوات المائدة والمطبخ قطاع واعد بالأسواق الخارجية، وحقق نموا بنسبة تقارب 2.5% خلال أول 7 أشهر من 2023 رغم المنافسة الشرسة في الأسواق الدولية.


 

 

 

المجلس التصديري للصناعات الهندسية أدوات المائدة

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