بنت فضحته بـ سكرين شوت.. القصة الكاملة لسقوط عنتيل المقطم

تباشر النيابة العامة في القاهرة، التحقيقات في إتهام فتاة تحمل جنسية عربية لـ مالك شقة سكنية بمنطقة المقطم، بقيامه بالتصنت عليها وذلك عن طريق زرع كاميرات سرية في الحمام وغرفة النوم.

فتاة تتهم مالك شقة بتصويرها في الحمام

تقدمت فتاة تحمل جنسية عربية، بمحضر في قسم شرطة المقطم اتهمت فيه مالك شقة سكنية، بزرع كاميرات مراقبة سرية في حماما وغرف نوم الشقة ملكه،وذلك لتصوير الطالبات والفتيات المغتربات القاطنات في الشقة لابتزازهم بالصور والفيديوهات وتهديدهم بالفضيحة.

وقالت الفتاة الأجنبية أمام أجهزة أمن القاهرة، إنها أكتشفت قيام المتهم بزرع الكاميرات من خلال محادثات بينها وبينه قام فيها بابتزازها طالبا منها مبالغ مالية مقابل عدم نشر المقاطع الخاصة بها، والتي تحصل عليها من كاميرات مراقبة سرية تم تركيبها في الشقة داخل الحمام وغرف النوم.

وقدمت الفتاة سكرين شوت للمحادثات بينها وبين مالك الشقة، والتي ظهر فيها ابتزازه لها، وطلبه مبالغ مالية مقابل عدم نشر صورها وفيديوهات خاصة بها أثناء تواجدها في الشقة والحمام، بدون ملابس أو أثناء تغير ملابسها في الشقة.

وشكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لضبط المتهم، حيث قامت الفتاة بمجاراة المتهم للإيقاع به، وحاولت استدراجه للقبض عليه، حيث تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط المتهم مالك الشقة والشهير بـ عنتيل المقطم الذي قام بزرع كاميرات مراقبة في الحمام وغرف النوم لتصوير الفتيات وابتزازهم.

وتمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بارتكاب جريمته، حيث تم التحفظ على كاميرات المراقبة السرية في الشقة، وعلى مقاطع فيديو وصور ومحادثات مع ضحاياه على هاتفه كان محتفظ بها لابتزازهم وطلب مبالغ مالية.

وقالت الفتاة المجني عليها أمام أجهزة أمن القاهرة، إنها تعرضت لواقعة ابتزاز وتهديد بفضحها عن طريق نشر مقاطع فيديو وصور لها، تم تصويرها من خلال كاميرا مراقبة داخل شقة فندقية قامت باستئجار غرفة بها للعيش بها كسكن مغتربات.

وتبين لها ، إن المتهم الذي يقوم بابتزازها وتهديدها هو مالك الشقة، حيث طلب منها الحصول على مبلغ مالي ضخم مقابل عدم فضحها بالمقاطع والصور، وأنه حال عدم إستطاعتها تجهيز المبلغ المطلوب، طلب منها مواقعتها وإقامة علاقة معها مقابل عدم فضحها.