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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تضارب في أعداد ضحايا الفيضانات.. الهلال الأحمر الليبي يكذّب حصيلة الأمم المتحدة

درنة الليبية
درنة الليبية

ندد الهلال الأحمر الليبي، اليوم الأحد، بحصيلة 11.300 وفاة التي أوردتها الأمم المتحدة في فيضانات درنة.

ووفقا لـ "إندبندنت عربية"، نفى المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، توفيق شكري، اليوم الأحد، أن تكون حصيلة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة بشرق البلاد قد بلغت 11,300 ، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة نقلا عن الجمعية.

وفي حديثه لوكالة فرانس برس، قال شكري: "نحن للأمانة نستغرب الزج باسمنا في مثل هذه الإحصاءات ونحن لم نصرّح بهذه الأرقام”.

واعتبر شكري أن مثل هذا الإعلان “يربك الوضع وخاصة ذوي الناس المفقودين”.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أورد أن حصيلة الفيضانات ارتفعت الى 11,300 وفاة و10,100 مفقود، ونسب هذه الأعداد الى الهلال الأحمر الليبي.

وأعلن وزير الصحة في حكومة شرق ليبيا عثمان عبدالجليل في آخر حصيلة أوردها، أمس السبت، عن 3252 حالة وفاة.

وجاء ذلك في أعقاب العاصفة دانيال التي ضربت شرق ليبيا، ليل الأحد الإثنين، مصحوبة بأمطار غزيرة تسببت بانهيار سدين في أعلى درنة، ما أدى إلى فيضان النهر الذي يعبر المدينة بصورة خاطفة فتدفقت مياه بحجم تسونامي جارفة معها كل ما في طريقها من أبنية وجسور وطرق وموقعة آلاف الوفيات.

وتواصل أجهزة الإسعاف الليبية بمساندة فرق أجنبية البحث عن آلاف القتلى والمفقودين جراء الكارثة.

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