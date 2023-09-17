تحديث الصناعة يوقع بروتوكولًا لتعزيز الصادرات المصرية

وقع مركز تحديث الصناعة بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية (إي أسواق مصر)؛ لزيادة قدرات وكفاءة سلاسل الإمداد المحلية، وزيادة نسبة القيمة المضافة للصناعة المصرية، حيث وقع البروتوكول المدير التنفيذي للمركز دعاء سليمة، ورئيس قطاع الأعمال الإلكترونية في شركة "إي أسواق مصر" محمود عثمان، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في كل من المركز والشركة.



وقالت المدير التنفيذي للمركز دعاء سليمة- بحسب بيان، اليوم إن شركة "إي أسواق مصر" هي الجهة المنوط بها إطلاق منصة السلع الوسيطة "B2B" إلى مركز تحديث الصناعة من وزارة التخطيط بشأن مواصلة تنفيذ عدد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية والمؤسسية والتشريعية الداعمة لتحقيق النمو المستدام في الاقتصاد المصري، ضمن البرنامج للوطني للإصلاحات الهيكلية، ويأتي ذلك تطبيقاً لاستراتيجبة مركز تحديث الصناعة في تطوير الصناعة المصرية في شتى المجالات وتنمية مهارات الكوادر في سوق العمل المصري، تماشيا مع توجه الدولة المصرية ورؤية 2030.



وأشارت المدير التنفيذي للمركز إلى أن البروتوكول يهدف بشكل أساسي إلى تعاون المركز مع شركة "إي أسواق" في منصة التجارة الإلكترونية للأعمال (B2B market place) للصناعات المصرية، والتي من أهدافها توطين الصناعة المحلية، وتعظيم الصادرات المصرية، وتطوير قنوات التسويق للتصدير، لتصبح إلكترونية لإتاحة سوق رقمية تماشيا مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي والشمول المالي في قطاع الأعمال الصناعي.

وأوضحت أنه سيتم إطلاق السوق الإلكتروني لعرض وتوزيع المنتجات المصرية سواء منتجات أو مدخلات ومستلزمات الإنتاج الصناعي للتصدير والسوق المحلي، من خلال تسجيل المصانع على المنصة وإتاحة "أونلاين كتالوج" لكافة المنتجات، وذلك شاملاً المدفوعات الإلكترونية مع إمكانية توصيل المنتجات.



من جانبه.. قال رئيس قطاع التجارة الإلكترونية في شركة "إي أسواق مصر" محمود عثمان إن شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية "easwaaq Misr" ستقوم بتصميم البرامج التسويقية الخاصة بعملاء المركز، من أجل تسويق المنتجات المصرية وتعميق التصنيع المحلي، وعرض وتسويق منتجات المصانع المصرية على المنصة.



وأوضح عثمان أن الشركة ستقوم بخدمات تسجيل المصانع وعرض المنتجات الصناعية ومدخلات ومستلزمات الإنتاج ومتابعة أوامر الشراء والبيع والدفع والتحصيل والتسويات والتوصيل، وكذلك متابعة تسجيل قوائم عملاء المركز، مع تقديم تقارير متابعة؛ للوقوف على آخر المستجدات.