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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انت* حر أم اختل توازنه.. سقوط خليجي من عقار بمدينة نصر.. صور

العقار محل الواقعة
العقار محل الواقعة

يكثف رجال مباحث القاهرة من جهودهم لسرعه كشف غموض واقعة سقوط شخص عربي الجنسية من شباك منزل شقيقه بحي السفارات في مدينة نصر .

تلقي قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغاً من الأهالي بسقوط شخص من الطابق السابع في عقار سكني بحي السفارات بدائرة القسم .

انتقلت أجهزة الأمن إلي مكان البلاغ ، وتم العثور على جثة شخص ( ٦٥ عام ) يحمل جنسية عربية اسفل العقار محل سكن شقيقه .

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الحادث وعاينت مكان البلاغ وتم التحفظ علي الجثمان في المشرحة تحت تصرف النيابة .

وتم استدعاء شقيق المتوفى وأسرته لسؤالهم وسماع أقوالهم حول الحادث .

‏وتبين من المعلومات الأولية أن المتوفى كان يعاني من اضطراب نفسي وانه يقيم صحبة شقيقه في الشقة محل البلاغ لعدة ايام في العام ثم يعود إلى دولته ، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق .

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حى السفارات سقوط شخص مباحث القاهرة مدينة نصر اضطراب نفسي

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