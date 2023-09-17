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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صورك وفيديوهاتك هتكون فى كل مكان.. تفاصيل مثيرة

أرشيفية
أرشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، شابا بدون عمل إلى الجنايات لاتهامه بتهديد فتاة بمحادثات مثيرة ونشر صور خاصة لها بغير رضاها واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات 

شهد ضابط بقطاع بتكنولوجيا المعلومات أن تحرياته توصلت إلى قيام المتهم بإنشاء حساب وهمي وإرسال رسائل إلى المجنى عليها لإجبارها على إقامة علاقة جنسية معه بناءا على فيديوهات تحصل عليها من خلال محادثات بالفيديو معها حيث كانت تجمعه علاقة سابقة بها 

واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها، حيث شهدت بأنها تعرفت على المتهم بإحدى الألعاب على الإنترنت، وتطورت العلاقة بينهما لمكالمات بالفيديو، وأنه قام بعد ذلك باستغلالها والتسجيل لها وإرسال رسائل تهديد على الحساب الخاص بها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، تتضمن صورا وفيديوهات خادشه للحياء خاصة بها، طالباً منها في سبيل عدم نشر تلك الصور إقامة علاقة ج سية معها وحصوله على مبلغ مالي منها، ما بث الذعر في نفسها.

جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة العمرانية محافظة الجيزة، هدد المجني عليها (ط.فلة) لم تتجاوز الـ14 عاما بإفشاء وإذاعة صور خاصة لها ومحادثات مثيرة على جروب المنطقة تحصل عليها عن طريق تطبيق التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، لحملها على معاشرته وكان تهديده مصحوبا بطلب تقديم مبالغ مالية.

 

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