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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مراسل "القاهرة الإخبارية": وجود الميسترال يحل جزءا كبيرا من الفاجعة الليبية

الميسترال
الميسترال

قال أحمد بشتو موفد قناة القاهرة الإخبارية، إنّ ليبيا بها أكثر من 1.2 مليون متضرر من العاصفة دانيال، و39 ألف نازح داخل الأراضي الليبية، و300 ألف طفل متأثرين صحيا ونفسيا بسبب الإصابة أو فقد العائلة، مشددًا على أن وجود الميسترال الآن سيحل جزءًا كبيرا من الفاجعة الليبية التي وقعت ليلة الأحد الماضي.

مدينة درنة لم يعد لها وجود

وأضاف بشتو، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الاحتياجات في ليبيا نفسيا ولوجستيا وهناك قرى بأكملها دُمرت مثل قرية الوردية القريبة من مدينة درنة، ولم يعد لها وجود بعد أن كانت تشتهر بإنتاج العسل، وقرية البياضية وهي من القرى القريبة من درنة أيضا لم يعد لها وجود، و25% من مدينة درنة لم يعد له وجود، ونحو 3 آلاف منزل متضررة من الأراضي الليبية بسبب العاصفة دانيال.

وتابع، أن ما تحمله الميسترال المصرية واجب الوصول إلى الأراضي الليبية، وهي مساعدة مصرية كبيرة تقدم لأول مرة بهذا الحجم والتنوع، فهي مستشفى ميداني مساحته تصل إلى 750 مترا مربعا ويحمل كل أنواع الاحتياجات الطبية والعملياتية وما إلى ذلك، وهناك عدد كبير من الأوناش وماكينات شفط المياه التي تعيد الطرق إلى طبيعتها أو جزء من طبيعتها.
 

العاصفة دانيال الأراضي الليبية الميسترال الفاجعة الليبية مدينة درنة

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