ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بغسل 75 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية يقيمان بمحافظة الجيزة لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة .



وتبين محاولة المتهمين غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما بشراء العقارات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.



وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهمان غسلها بمبلغ 75 مليون جنيه تقريباً.

