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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منال العطار: السيدات عرضة للمرض النفسي أكثر من الرجال

المرض النفسي
المرض النفسي

أكدت الدكتورة منال العطار، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي الصحة النفسية، أنه لا بد أن نفرق بين الأمراض النفسية، والأعراض النفسية، مشيرة إلى أن البعض يعاني من الأرق أو الإكتئاب، وهي أعراض، وليس مرض.

 

وقالت منال العطار، خلال لقاء لها لبرنامج “ست الستات”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز”، أن المجتمع لا بد أن ينظر للمرض النفسي، على أنه مرض مثل أي مرض، والصحة النفسية جزء من الصحة العامة، مؤكدة أنه لا شئ يدعو للخجل من المرض النفسي

وتابعت  رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي الصحة النفسية، أن مبادرات العلاج وتحسين الصحة النفسية في قوتها، مؤكدة أن الرئيس السيسي صدق على مبادرة دعم الصحة النفسية، ونعمل من خلال تلك المبادرة على المحور المجتمعي والعلاجي.

وأشارت منال العطار إلى أن هناك رابط للمنصة الإلكترونية، والتي يمكن لأي شخص تلقي إستفسارات نفسية بالمجان، مؤكدة ان الخط الساخن لطلب مساعدة الأطباء 16328.

واستكملت تصريحاتها قائلة “السيدات عرضة للمرض النفسي أكثر من الرجال، مؤكدا أنه أطلقنا مبادرة “نفسيتك أولا”، لتوعية السيدات للتخفيف من الضغوط التي تتعرض لها”.

الصحة النفسية الامراض النفسية دينا رامز الصحة العامة منال العطار

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