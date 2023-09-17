خطأ فادح.. إجراء غير مسبوق من البيت الأبيض لإنقاذ بايدن

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن البيت الأبيض غيّر بطريقة غير معتادة نص خطاب الرئيس جو بايدن، الذي ألمح خلاله إلى نقص تعليم العمال الأمريكيين من أصل أفريقي واللاتينيين.

وأوضحت الصحيفة، أنه خلال خطاب ألقاه في ولاية ماريلاند ، تفاخر الزعيم الأمريكي بإجبار الشركات الكبرى على دفع "حصتها العادلة من الضرائب"، فضلاً عن نجاحه في خلق 13 مليون فرصة عمل في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، فقد ارتكب "خطأ فادحا" عندما ألمح إلى نقص التعليم لدى الأقليات غير البيضاء والمحاربين القدامى.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” عن بايدن قوله: "إننا نشهد انخفاضا قياسيا في معدلات البطالة، خاصة - ولقد كنت أؤكد على هذا طوال حياتي المهنية - وخاصة بين الأمريكيين من أصل أفريقي والعمال اللاتينيين والمحاربين القدامى، كما تعلمون، العمال الذين لا يحملون شهادات الدراسة الثانوية".

وأشارت إلى أنه في وقت لاحق، قام البيت الأبيض، الذي ينشر النصوص الرسمية لخطابات الرئيس بتصحيح الكلمات. لذا، في النص، تم تقديم هذا الجزء من بيان بايدن على أنه "خاصة بين العمال والمحاربين القدامى الأمريكيين من أصل أفريقي ولاتيني، كما تعلمون، والعمال الذين لا يحملون شهادات الدراسة الثانوية".

وزلات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وتصرفاته تثير بانتظام الشكوك حول قدرته على القيام بمهمته، وغالبا ما يكون موضع دعابة.

وفي بعض الأحيان يخلط بايدن بين أسماء أو مناصب الحاضرين، وكانت هناك حالات لجأ فيها إلى مساعدة الآخرين في إيجاد مخرج من المنصة.