اعتراف أمريكي مقلق بشأن اندلاع حرب شاملة ضد روسيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن روسيا ستهزم الولايات المتحدة دون أي جهد لأنها ستدمر نفسها.

وحذر ريتر، عبر منصة “إكس”، من أن "روسيا ستفوز افتراضيا، أي أنها لا تحاول حتى الفوز… سنخسر ببساطة".

وأضاف: “يعيش الأمريكيون الآن في المدينة الفاضلة، ولا يدركون الوضع الحقيقي للأمور”، مؤكدا أنه “إذا لم تغير الولايات المتحدة مسارها، فسوف يكون مصيرها الفشل، وسوف تفوز روسيا”.

وفي وقت سابق، قال ريتر، إن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية ستكون قادرة على قمع صواريخ “أتاكمز” الأمريكية إذا قرر الغرب تزويد الجيش الأوكراني بها.

وحسب وكالة “سبوتنيك” للأنباء، “ستتعرض صواريخ “أتاكمز” الأمريكية لهجوم من الأسلحة الروسية المضادة للصواريخ، والتي ستعترض الصواريخ قبل وصولها إلى هدفها. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم روسيا بعرقلة أنظمة توجيهها باستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية، والتي تعتبر من أكثر الأنظمة فعالية في العالم”.

وأضاف أن “البنتاجون يدرك جيدا أن موسكو قادرة على اعتراض قذائف من هذا التعديل”.