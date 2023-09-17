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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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قادرة أن تكون محافظات إنتاجية.. جميل عفيفي: الصعيد يمتلك خبرات وكفاءات وثروات طبيعية|فيديو

محافظات الصعيد
محافظات الصعيد

أكد الكاتب الصحفي جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام، أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية واضحة منذ عام 2015 لتطويرالصعيد، الذي كان مهملا وبه تهميش منذ سنوات طويلة.

وقال إن محافظات وقرى الصعيد كانت خالية تماماً من الاهتمام بها، وتم تنفيذ خطة واضحة جداً للتنمية في الصعيد.

جميل عفيفي: الصعيد يمتلك خبرات وكفاءات وثروات طبيعية

وأضاف جميل عفيفي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الصعيد يمتلك خبرات وكفاءات وثروات طبيعية قادرة مع التطويروالتحديث على أن تكون محافظات إنتاجية، مشيراً إلى أن محافظة بنى سويف من أهم تلك المحافظات ومع التطوير والتحديث الدولة استطاعت تنفيذ مشروعات تنموية.

وأشار الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إلي أن محافظات الصعيد عانت من إهمال كبير في جميع المجالات، مثل: ضعف البنية التحتية والخدمات التعليمية والصحية، وعدم وجود مياه شرب و صرف صحي.

جميل عفيفى استراتيجية صعيد محافظات إنتاجية الخدمات التعليمية

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