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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تنسيق حكومي بشأن الاستعدادات والترتيب لموسم الحج المقبل بحضور 6 وزراء

صدى البلد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والسيدة/نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، و/حسن شحاتة، وزير العمل، وأحمد عيسى طه، وزير السياحة والآثار، واللواء مصطفى حسين، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، والسفير كريم السادات، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، واللواء شريف زكريا، من قطاع النقل البحري بوزارة النقل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. 


واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هدف هذا الاجتماع هو التنسيق بشأن بدء الاستعدادات والترتيب لموسم الحج المقبل. 


وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض الاستعدادات التي تقوم بها وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي والسياحة فيما يخص حجاج القرعة والجمعيات والسياحة والضوابط المنظمة لكل منها. 


وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تناول أيضًا عددًا من الخدمات اللوجستية التي ستُقدمها الحكومة من خلال الوزارات المختلفة للحجيج خلال الموسم المقبل. 


ووجه رئيس الوزراء باستمرار الاجتماعات التحضيرية التي تتم بين الجهات المصرية المعنية، من أجل ضمان توفير كافة الخدمات اللازمة للحجاج المصريين.

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