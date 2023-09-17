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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المستشفى الميداني ورجال الإنقاذ .. ماكرون يغرد بالعربية تضامنا مع الشعب الليبي

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون

وجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، رسالة تضامن مع الشعب الليبي بعد كارثة العاصفة دانيال.

وكتب ماكرون عبر منصة “إكس”: “فرنسا تتضامن مع الشعب الليبي، وقد تم وضع المستشفى الميداني في الخدمة، ورجال الإنقاذ والإطفاء الفرنسيون يبذلون طاقاتهم إلى جانبكم”.

وأرفقت التغريدة بصورة تسلط الضوء على الأعمال الإنسانية التي تقوم بها فرنسا دعما للشعب الليبي.

وأعرب ماكرون مرة أخرى عن تضامن فرنسا مع الشعب الليبي، مسلطا الضوء على الجهود التي تبذلها بلاده لمساعدة هذا البلد على مواجهة الصعوبات التي يواجهها.

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