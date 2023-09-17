أيمن القوصي: معرض سيتي سكيب يوفر مزيداً من الفرص الاستثمارية لشركات التطوير العقاري

أعلنت الشركة المنظمة لمعرض سيتي سكيب مصر 2023، أكبر وأهم معرض عقاري في مصر وأفريقيا، عن الرعاة الرسميين للمعرض في نسخته الثانية عشر 2023.

وجاءت شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية كراعٍ رسمي للمؤتمر.

كما جاءت شركة مصر إيطاليا للتطوير العقاري كراعٍ ذهبي.

ويأتي معرض سيتي سكيب تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك في الفترة من 20 وحتى 23 سبتمبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وفي هذا الإطار، قال أيمن القوصي، الخبير العقارى: "يعد معرض سيتي سكيب من أهم وأكبر المنصات العقارية التي تستهدف توفير لقاءات مختلفة بين أكبر المستثمرين والمطورين العاملين في القطاع العقاري بمصر والمنطقة، مع العملاء الباحثين عن فرص حقيقة للاستثمار أو السكن، وذلك تحت سقف واحد".

وأضاف القوصي: "نسعى في ميدار لتطوير صناعة المدن السكنية والترفيهية، بما يتناسب مع متطلبات المستقبل، ونفتخر برعاية هذا الحدث الهام "سيتي سكيب مصر 2023" كراعٍ رسمي للمؤتمر" “Master Sponsor في دورته الثانية عشر في مصر2023، وذلك انطلاقاً من حرصنا الكامل على ترسيخ دور الشركة كإحدى أكبر الشركات العاملة في مجال تطوير المدن، بما ينعكس إيجابياً على صناعة التطوير العقاري في مصر، ويوفر مزيدا من الفرص الاستثمارية لمختلف تخصصات شركات التطوير العقاري العاملة في مدينة مستقبل سيتي".

من جانبه، قال محمد هاني العسال، الخبير العقارى: "سعداء بالمشاركة في معرض سيتي سكيب، الحدث العقاري الأكثر تأثيرًا في مصر والمنطقة، والذي يمثل فرصة تتوافق مع رؤية الشركة للتوسع والنمو الشامل، حيث نؤمن في مصر إيطاليا العقارية بإنشاء مشروعات تعمل على تحسين نوعية حياة العملاء، كما أن التزامنا بالاستدامة والابتكار عبر تطوير مشروعات تضيف قيمة إلى القطاع العقاري ككل يقع في صميم قيمنا".

وأضاف العسال: "نحرص على المشاركة في معرض سيتي سكيب لعرض مشروعات ومبادرات وشراكات جديدة؛ حيث أثبت هذا المعرض أنه فرصة ذهبية لتقريبنا من عملائنا أكثر، ما يسمح لنا بتلبية احتياجاتهم للتأكد من أن مشروعاتنا تلبي توقعاتهم وتتجاوزها، مع الاستمرار في التوسع وتلبية الطلب المتزايد على الحلول العقارية عالية الجودة في مصر. ومن هنا، يوفر لنا معرض سيتي سكيب منصة لعرض خبراتنا في إنشاء مشروعات عقارية نابضة بالحياة تحدث فرقًا حقيقيًا، فمشروعاتنا لا تعزز صناعة التطوير العقاري فحسب، بل تساهم أيضًا في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتنمية المجتمع، ونحن ندعو جميع الحضور لتجربة القيمة المضافة التي تجلبها مشروعاتنا إلى السوق وتشهد بشكل مباشر على التزامنا المستمر بالتميز".

وتابع: "يسعدنا أن نرعى هذه النسخة من معرض سيتي سكيب، المعرض الدولي الذي يتيح عرض مجموعة منتجات السوق المصرية على مستوى العالم، مما يلقي الضوء على قوة صناعة العقار واستقرارها، حيث إن تسليط الضوء على قيمة العقار المصري يعد أحد أهداف الشركات المشاركة في سيتي سكيب، وذلك لأنه يوفر منصة فريدة لعرض الإمكانات الهائلة الموجودة في السوق لقاعدة عملاء دولية، مما يعزز زيادة الاستثمار الأجنبي وفرص التصدير".

واستطرد: "يتيح المعرض العديد من الفرص تشمل التواصل مع كبار المؤثرين في الصناعة، وتبادل الأفكار، واكتساب رؤى قيمة حول الاتجاهات العقارية العالمية، ما يمكننا من تلبية المتطلبات العالمية. وهذا العام، نشارك بـ 9 مشروعات سكنية وساحلية وتجارية وإدارية تعرض خبرتنا في تزويد السوق المصري بحلول عقارية شاملة، خاصة أن لدينا سجلا حافلا في تقديم الجودة والقيمة الاستثنائية، ما يجعل مصر إيطاليا العقارية شريك موثوق به في قطاع العقارات".

جدير بالذكر أن المعرض على مدار 12 عامًا نجح في تعزيز نمو قطاع العقارات في المنطقة، بدعم من القطاعين العام والخاص، ليصبح واحدًا من أهم المعارض الإقليمية الكبيرة والتي تضم مصر، والسعودية، والبحرين، وقطر، وتمكن من ربط المستثمرين والمطورين بفرص فريدة في المنطقة.

يشارك في المعرض أكثر من 70 عارضًا على مساحة مغطاة لأكثر من 35 ألف متر مربع في 4 صالات عرض، تضم مئات المشروعات مع تقديم باقات متنوعة من العروض والخصومات وخطط الدفع الحصرية.

ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 20 ألف زائر، وبحضور ومشاركة قوية من جميع الجهات والمؤسسات.

وتتضمن فعاليات المعرض تنظيم محادثات سيتي سكيب، التي تستهدف مناقشة أهم تطورات القطاع بين الخبراء من القطاعين العام والخاص.