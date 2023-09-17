عنتيل مدينة نصر: بطلت الحاجات دي من 2019 ومراتي فضحتني عشان خناقة

أدلى عنتيل مدينة نصر - الصيدلي الشهير - المتهم بالإعتداء على سيدات وقاصرات داخل الصيدلية الخاصة به بمنطقة عزبة الهجانة في مدينة نصر، بإعترافات تفصيلية حول الواقعة.

نص إعترافات عنتيل مدينة نصر

وقال صيدلي مدينة نصر، إنه لم يزاول مهنة الطب بدون ترخيص، ولكنه استخدم سماعة طبية حتى يتمكن من ملامسة أجساد السيدات والقاصرات، وهو ما يمكنه من الإعتداء عليهم فقد كان يوهمهم بالكشف عليهم إلا أنه في حقيقة الأمر كان يعتدي عليهم بملامسة أجسادهم أثناء ذلك في المكان الخلفي في الصيدلية.

وقرر عنتيل مدينة نصر ، أمام النيابة العامة بأنه هو الشخص الذي ظهر في مقاطع الفيديو التي تم تحريزها ضمن ملق المحضر رقم 13256 لسنة 2023 جنح مدينة نصر، حيث قام بمواقعة سيدات داخل المكان الخلفي في صيدلية بمنطقة عزبة الهجانة في مدينة نصر، أثناء الكشف عليهم وإعطائهم الحقن.

وتابع عنتيل مدينة نصر في إعترافاته، بأن كافة السيدات التي ظهرت في مقاطع الفيديو كانت العلاقة معهم بكامل إرادتهم ورضائهم، وأنه كان يقوم بجس نبضهم عن طريق ملامسة أجسادهم وأماكن حساسة فيها، ومن كانت تستجيب كان يكمل معها الإعتداء والعلاقة غير الشرعية، لكنه لم يجبر سيدة على ذلك.

وأكمل عنتيل مدينة نصر، أنه لم يقيم علاقة أو يعتدي على صغار أو قاصرات وأن علاقاته كاملة مع السيدات فقط، معللا بأنه كان يكشف على الصغار بسبب أن أسرهم كانوا بسطاء قائلا : «دول زي ولادي»، لكن أنا كنت بلمس واعتدي على سيدات كبيرة.

وأستطرد عنتيل مدينة نصر ، في إعترافاته قائلا: «أنا بعت الصيدلية سنة 2019، والفيديوهات دي كلها قديمة، وأنا من ساعة مشاكلي مع مراتي بطلت أعمل الحاجات دي، وفي واحدة من الخناقات هي راحت فضحتني في المحكمة وقدمت الفيديوهات دي».

فيما وجهت النيابة العامة في القاهرة، لـ الصيدلي الشهير بـ عنتيل مدينة نصر، إتهامات انتهاك حرمة الحياة الخاصة لضحاياه، واستغلال الصغار والإعتداء على مجهولي الهوية ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وقررت حبسه على ذمة القضية.

وتبين من التقرير الصادر عن قطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام، في قضية الأسرة رقم 110 لسنة 2022، والخاص بفحص فلاشة تحتوي على مقاطع فيديو، أنه تم أخذ بصمة صوت وصورة للصيدلي خ ت - عنتيل مدينة نصر - ومضاهتهم بما جاء في الفيديوهات، وتبين أنهم مطابقين لصورته وصوته، كما تبين أن المقاطع الواردة لـ عنتيل مدينة نصر على الفلاشة تسير بصورة طبيعية ولا يوجد بها ثمة تلاعب سواء بالحذف أو بالمونتاج.

وشرح تقرير الفحص الفني لـ فيديوهات عنتيل مدينة نصر، تفريغ مقطع فيديو من كاميرا 3 في الصيدلية، بتاريخ 24 مارس 2020 الساعة 7 مساء، أظهر حجرة الصيدلية الداخلية والتي تحتوي على مكتب ورول عليه بعض الأدوية وكراتين ملقاه في الأرض ومروحة تعلو السقف، وظهر به الصيدلي خ ت يرتدي بنطلون اسود وقميص أزرق، ثم فتاة ترتدي بنطلون رصاصي وتي شيرت روز وعلى رأسها طرحة سوداء.

وتبين من مقطع الفيديو أن عنتيل مدينة نصر - الصيدلي - يرتدي سماعة طبية في أذنه وتوجه إلى الفتاة وبدأ في رفع ملابسها إلى أعلى ثم قام بالكشف عليها بواسطة السماعة، ثم لمس أجزاء حساسة من جسدها، ثم عادت الفتاة لإرتداء ملابسها، وعقب ذلك قام باحتضانها وتركها تنصرف وخرج من بعدها، ثم ظهر وفي يده نقود وبدء في عدها ثم وضعها في الدرج وبدء يتجول في الحجرة لممارسة عمله.