عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عنتيل مدينة نصر: بطلت الحاجات دي من 2019 ومراتي فضحتني عشان خناقة

عنتيل مدينة نصر
عنتيل مدينة نصر

أدلى عنتيل مدينة نصر - الصيدلي الشهير - المتهم بالإعتداء على سيدات وقاصرات داخل الصيدلية الخاصة به بمنطقة عزبة الهجانة في مدينة نصر، بإعترافات تفصيلية حول الواقعة.

عنتيل مدينة نصر لـ النيابة: كل ما حدث في الصيدلية كان بالرضا

بنت فضحته بـ سكرين شوت.. القصة الكاملة لسقوط عنتيل المقطم

فيديو ربع ساعة.. تقرير الفحص يفضح تصرفات عنتيل مدينة نصر داخل الصيدلية

تعترف بعلاقاتها مع الرجال وتؤكد نسب الأطفال له .. مفاجأة في إتهام زوج لزوجته بالجيزة

نص إعترافات عنتيل مدينة نصر

وقال صيدلي مدينة نصر، إنه لم يزاول مهنة الطب بدون ترخيص، ولكنه استخدم سماعة طبية حتى يتمكن من ملامسة أجساد السيدات والقاصرات، وهو ما يمكنه من الإعتداء عليهم فقد كان يوهمهم بالكشف عليهم إلا أنه في حقيقة الأمر كان يعتدي عليهم بملامسة أجسادهم أثناء ذلك في المكان الخلفي في الصيدلية.

وقرر عنتيل مدينة نصر ، أمام النيابة العامة بأنه هو الشخص الذي ظهر في مقاطع الفيديو التي تم تحريزها ضمن ملق المحضر رقم 13256 لسنة 2023 جنح مدينة نصر، حيث قام بمواقعة سيدات داخل المكان الخلفي في صيدلية بمنطقة عزبة الهجانة في مدينة نصر، أثناء الكشف عليهم وإعطائهم الحقن.

وتابع عنتيل مدينة نصر في إعترافاته، بأن كافة السيدات التي ظهرت في مقاطع الفيديو كانت العلاقة معهم بكامل إرادتهم ورضائهم، وأنه كان يقوم بجس نبضهم عن طريق ملامسة أجسادهم وأماكن حساسة فيها، ومن كانت تستجيب كان يكمل معها الإعتداء والعلاقة غير الشرعية، لكنه لم يجبر سيدة على ذلك.

وأكمل عنتيل مدينة نصر، أنه لم يقيم علاقة أو يعتدي على صغار أو قاصرات وأن علاقاته كاملة مع السيدات فقط، معللا بأنه كان يكشف على الصغار بسبب أن أسرهم كانوا بسطاء قائلا : «دول زي ولادي»، لكن أنا كنت بلمس واعتدي على سيدات كبيرة.

وأستطرد عنتيل مدينة نصر ، في إعترافاته قائلا: «أنا بعت الصيدلية سنة 2019، والفيديوهات دي كلها قديمة، وأنا من ساعة مشاكلي مع مراتي بطلت أعمل الحاجات دي، وفي واحدة من الخناقات هي راحت فضحتني في المحكمة وقدمت الفيديوهات دي».

فيما وجهت النيابة العامة في القاهرة، لـ الصيدلي الشهير بـ عنتيل مدينة نصر، إتهامات انتهاك حرمة الحياة الخاصة لضحاياه، واستغلال الصغار والإعتداء على مجهولي الهوية ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وقررت حبسه على ذمة القضية.

وتبين من التقرير الصادر عن قطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام، في قضية الأسرة رقم 110 لسنة 2022، والخاص بفحص فلاشة تحتوي على مقاطع فيديو، أنه تم أخذ بصمة صوت وصورة للصيدلي خ ت - عنتيل مدينة نصر - ومضاهتهم بما جاء في الفيديوهات، وتبين أنهم مطابقين لصورته وصوته، كما تبين أن المقاطع الواردة لـ عنتيل مدينة نصر على الفلاشة تسير بصورة طبيعية ولا يوجد بها ثمة تلاعب سواء بالحذف أو بالمونتاج.

وشرح تقرير الفحص الفني لـ فيديوهات عنتيل مدينة نصر، تفريغ مقطع فيديو من كاميرا 3 في الصيدلية، بتاريخ 24 مارس 2020 الساعة 7 مساء، أظهر حجرة الصيدلية الداخلية والتي تحتوي على مكتب ورول عليه بعض الأدوية وكراتين ملقاه في الأرض ومروحة تعلو السقف، وظهر به الصيدلي خ ت يرتدي بنطلون اسود وقميص أزرق، ثم فتاة ترتدي بنطلون رصاصي وتي شيرت روز وعلى رأسها طرحة سوداء.

وتبين من مقطع الفيديو أن عنتيل مدينة نصر - الصيدلي - يرتدي سماعة طبية في أذنه وتوجه إلى الفتاة وبدأ في رفع ملابسها إلى أعلى ثم قام بالكشف عليها بواسطة السماعة، ثم لمس أجزاء حساسة من جسدها، ثم عادت الفتاة لإرتداء ملابسها، وعقب ذلك قام باحتضانها وتركها تنصرف وخرج من بعدها، ثم ظهر وفي يده نقود وبدء في عدها ثم وضعها في الدرج وبدء يتجول في الحجرة لممارسة عمله.

عنتيل مدينة نصر صيدلي مدينة نصر أخبار الحوادث قاصرات عزبة الهجانة صيدلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

الموت يفجع محمود شيكابالا قائد الزمالك

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

عنتيل مدينة نصر لـ النيابة: كل ما حدث في الصيدلية كان بالرضا

الدولار رسميا الآن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

400 جنيه| الذهب في انتظار قرار الحكومة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

رسميا|موعد إقرار البرلمان زيادة علاوة غلاء المعيشة.. 600 جنيه تنتظر الموافقة النهائية

راجعة لأيام زمان| أسعار اللحوم مفاجأة في الأسواق والهبوط يتخطى 100 جنيه

موضوعات متعلقة

عنتيل مدينة نصر لـ النيابة: كل ما حدث في الصيدلية كان بالرضا

بنت فضحته بـ سكرين شوت.. القصة الكاملة لسقوط عنتيل المقطم

فيديو ربع ساعة.. تقرير الفحص يفضح تصرفات عنتيل مدينة نصر داخل الصيدلية

لجنة من كلية الهندسة لفحص عقار العمرانية المنهار والمنازل المجاورة

كانت واقفة في البلكونة.. التصريح بدفن جثة ضحية عقار العمرانية المنهار

فتاة عشرينية توفيت في الحال.. القصة الكاملة لانهيار عقار العمرانية بالجيزة| صور

ركام وأنقاض.. 20 صورة تكشف كواليس انهيار عقار العمرانية ومصرع فتاة فجرا

تعترف بعلاقاتها مع الرجال وتؤكد نسب الأطفال له .. مفاجأة في إتهام زوج لزوجته بالجيزة

ترشيحاتنا

الأرصاد تعلن مفاجأة سارة عن طقس الساعات المقبلة بكافة المحافظات

التشكيل الرسمي لمباراة أرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

مفاجأة في شقة المغتربات.. اعترافات عنتيل المقطم: صورت 30 بنت بكاميرات سرية

تشيلسي يواصل نزيف النقاط ويتعادل سلبيا مع بورنموث في الدوري الإنجليزي

بورصة المحافظات | أسعار مرسيدس وتوسان و سبورتاج بالإسماعلية | صور

رضا حجازي يستمع لآراء الطلاب حول المنظومة التعليمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخصر منحوت.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة لافتة

تحصين ضد الفكر المتطرف| كلية الضباط الإحتياط تخرج الدفعة الأولى من الأئمة المرشحين للعمل بالأوقاف

داخل البحر.. بسمة بوسيل تستعرض جمالها | شاهد

على البحر.. ميرهان حسين تستعرض جمالها بملابس الشاطئ |شاهد

فيديو

زلزال المغرب كشف مفاجأة.. حكاية الضوء الأزرق والتنبؤ بالكواكب ودوران الحيوانات.. فيديوجراف

تحذير عاجل بالتزامن مع أنباء عن عاصفة التنين .. تقلبات شديدة

محسومة.. نسب زيادة مصروفات المدارس الدولية في العام الدراسي الجديد.. فيديو

أهم تصريحات حورية فرغلى لبرنامج in deepمع تامر شلتوت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ