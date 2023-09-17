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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعادل سلبي بين فيوتشر وسينجيدا التنزاني في الشوط الأول

صدى البلد

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فيوتشر وسينجيدا التنزاني ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

بدأ فيوتشر المباراة بشكل ضاغط، إلا أن فريق سيجيدا كان بالمرصاد في أول خمس دقائق في اللقاء.

وأهدر عمر كمال عبد الواحد فرصة خطيرة في الدقيقة 22 من زمن المباراة.

ويسعى فيوتشر لتحقيق بقيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، لتحقيق الفوز في هذه المباراة، من أجل تسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة بالقاهرة.

 

وجاء تشكيل مودرن فيوتشر كالتالي:-

 

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: عمر كمال - علي الفيل - محمود رزق - محمد ربيعة

الوسط: غنام محمد - باباتوندي بيلو - علي زعزع - ناصر ماهر - عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان محسن

 

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى - خالد رضا - طارق طه - باسم علي - محمد نصير - أيمن الصفاقسي - محمد فاروق - أحمد عاطف - محمد محمود.

ويشارك مودرن فيوتشر للموسم الثاني على التوالي في الكونفدرالية، وودع النسخة الماضية من دور المجموعات.

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