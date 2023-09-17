"الدولار الجديد” .. ظهور عملة قوية تنافس الأخضر

قال الخبير الاقتصادي في كلية الدراسات العليا بجامعة المحيط الهادئ، ملفين إسكوديرو، إن السول البيروفي يعتبر “الدولار الجديد” لقوته واستقراره في مختلف الأسواق الدولية.

وقال إسكوديرو، لوكالة الأنباء البيروفية "أندينا”، "إنها مقارنة تجري في السوق الدولية.. يستخدم العديد من الاقتصاديين هذا المصطلح لأن السول البيروفي أظهر في الأشهر والسنوات الأخيرة استقرارا أكبر من أي عملة أخرى في المنطقة”.

وأضاف" فيما يتعلق بالتقلبات، سجلت عملتنا نطاقات من الصعود والهبوط أقل من تلك التي تم الإبلاغ عنها فيما يتعلق بالعملات الأخرى".

وتابع قائلا: ”في السنوات الثلاث الماضية ، بالإضافة إلى الوباء، كانت هناك قضية عودة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في المنطقة والعالم. كل هذا أدى إلى انخفاض كبير في قيمة العملات الرئيسية في المنطقة (تشيلي والمكسيك وكولومبيا والبرازيل)، ولكن في حالة العملة البيروفية، كان تخفيض قيمة العملة هو الأدنى".

وأوضح اسكوديرو، أنه "على الرغم من الضوضاء السياسية، حافظت بلادنا، من وجهة نظر المستثمرين، على مستوى الأسعار".

والسول البيروفي يعد العملات القليلة في المنطقة التي ارتفع قيمتها.