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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لمتبعي الرجيم..طريقة عمل باذنجان مشوي مع جبن البارميزان

لمتبعي الدايت.. طريقة
لمتبعي الدايت.. طريقة عمل البازنجان المشوي بجبنة بارميزان

يعد البازنجان من أشهى الوصفات حيث تحتار ربة المنزل في استخدام الباذنجان نظراً لامتصاصه الزيوت بكميات كبيرة فى طريه تحضير البازنجان المقلي واختاروا اليوم وصفة الباذنجان المشوي
مع جبنة البارميزان وصفة لذيذة وخفيفة وسريعة التحضير لكل متبعي الريجيم ،كوجبة خضار قليلة السعرات الحرارية ، لذا نقدم طريقة عمل باذنجان مشوي مع جبن البارميزان ...واليك الخطوات

 

طريقة عمل باذنجان مشوي مع جبن البارميزان:

 

المقادير:

‏-  3 باذنجان كبير مقطع شرائح
‏-  1 علبة طماطم مفرومة
‏-  1 كوب جبن موزاريلا قليلية الدسم مبشورة
‏-  1 كوب جبن بارميزان مبشور
‏-  ¼ كوب معجون طماطم
‏-  2 فص ثوم مهروس
‏-  1 بصل مفروم ناعماً
‏-  3 معلقة كبيرة زيت زيتون
‏-  1 معلقة صغيرة خل بلسمك
‏-  ½ معلقة صغيرة ملح
‏-  ¼ معلقة صغيرة فلفل اسود

طريقة التحضير:

سخني الفرن على حرارة 425 درجة.
بطني صينية بورق الزبدة وضعي شرائح الباذنجان وادهنيها بالزيت والملح والفلفل من الجهتين وأدخليها الفرن لمدة 30 دقيقة حتى يطرى الباذنجان.

اخلطي معجون الطماطم مع الثوم والبصل والطماطم المفرومة ورشة ملح في قدر على حرارة متوسطة حتى يغلي لمدة 7 دقائق.

وزعي كمية من الخليط في طبق الفرن ثم ضعي طبقة من الباذنجان وفوقها كمية من الطماطم ورشة جبن موزاريلا ورشة جبن بارميزان.

يمكنكِ أن تصنعي 3 طبقات من الباذنجان وآخر طبقة على الوجه من الجبن.

أدخلي الطبق للفرن لمدة 25 دقيقة حتى تتسبك المكونات ويتحمر الجبن على الوجه وقدميها ساخنة.

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