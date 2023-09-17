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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لتوفير البيانات الصحيحة لصانع القرار..

حصر إلكتروني للمساحات المنزرعة بـ 8 محاصيل باستخدام الأقمار الصناعية

صدى البلد

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع بعض قيادات الوزارة بشان تنفيذ منظومة الحصر الالكتروني للمساحات المنزرعة باستخدام صور الأقمار الاصطناعية لمحاصيل القمح – البرسيم – البنجر و الذرة – الصويا – عباد الشمس – الأرز - القطن من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، وذلك تنفيذا لتوجهيات القيادة السياسية بالتوسع فى التحول الرقمي والخدمات الألكترونية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة.

وقال القصير إن حصر المحاصيل بالاقمار الصناعية يسهم في توفير المعلومات والبيانات الصحيحة لصانع القرار في سبيل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين مشيرا إلى أن ذلك يؤدى إلى تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية.

وفي سياق متصل عقد الوزير اجتماعا مع إحدى شركات المتخصصة في التحول الرقمي  لدراسة سبل التعاون في تطوير الخدمات الالكترونية للوزارة، بما يسهم في تحقيق الرقابة وحوكمة منظومة توفير مستلزمات الانتاج الزراعي، وعلى رأسها تقاوي المحاصيل الاستراتيجية بما يضمن رؤية كاملة للوزارة لكافة المستلزمات.والمستفيدين والعائد من التطبيق لخدمة المزارع المصري والدولة ويهدف التحول الرقمي الى تكامل أنظمة الوزارة وتعظيم العائد منها مع توفير الوقت والجهد والمال ودقة التخطيط والقرار.

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