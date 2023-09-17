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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مديرية العمل بالإسكندرية تفتتح برنامجا تدريبيا للشباب على صيانة الإلكترونيات

صدى البلد

افتتحت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية فعاليات التدريب المجاني للدفعة الأولى من الشباب راغبي التدريب من الجنسين على مهنة صيانة الالكترونيات، وذلك بمركز التدريب المهني بالحضرة لـ 15 متدربا ومتدربة  بعد إجراء مقابلات شخصية لهم .

جاء ذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المديرية و مركز المهندس لصيانة الالكترونيات والشاشات، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بملف التدريب المهني لتخريج شباب مؤهل ومدرب على مهن يحتاجها سوق العمل بالمحافظات ، وكذلك تأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروع صغير من خلال أحدث وسائل التدريب والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزيد من الدورات وفق أحدث الأساليب العالمية .

وأوضح محمد كمال وكيل المديرية، انه قام بزيارة المركز وتفقد سير العملية التدريبية داخل البرنامج التدريبي ،كما استمع لآراء الشباب ومطالبهم في مجال التدريب والمتمثلة فى زيادة فترة التدريب للحصول على قدر أكبر من المعرفة والمهارة حول تلك المهنة.

وأضاف وكيل المديرية أن التدريب على  المهن المستحدثة الذي بدأته الوزارة والمديريات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للشباب على مهن ووظائف تواكب تغيرات سوق العمل.

وأكد أن المديرية تقوم بتنظيم زيارات ميدانية للشركات والمصانع للشباب بعد تدريبهم وذلك لزيادة الخبرة والتطبيق العملي لهم حتى يتمكنوا من الحصول على فرص العمل في مختلف المجالات التي تم التدريب عليها بالمراكز التدريبية.

وأشار إلى أن جميع الدورات التدريبية بجميع مراكز التدريب المهني وايضاً الوحدة المتنقلة مجانية لجميع المتدربين على المهن التي يتطلبها سوق العمل للشباب من الجنسين فى قرى ومدن المحافظة.

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