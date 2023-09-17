وزير الصحة يبحث الفرص الاستثمارية في مجال الأشعة مع شركة أسترالية

بحث وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، مع الرئيس التنفيذي لشركة "ميديكاست" الأسترالية الدكتور ماكس جابروائيل، اليوم الأحد، الفرص الاستثمارية في مجال الأشعة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي اجتماع الوزير مع رئيس شركة "ميديكاست" في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بزيادة الاستثمارات في القطاع الصحي وتكوين شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص.

وفي هذا السياق، صرح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، أن الاجتماع ناقش التعاون بين الجانبين؛ لتطوير أقسام الأشعة بالمستشفيات، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لتحسين جودة الخدمات التشخيصية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

ولفت عبدالغفار إلى أن وفد شركة "ميديكاست" زار مستشفيات (الهرم التخصصي، مبرة المعادي، الشيخ زايد آل نهيان، دار الشفا، مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج) بمحافظة القاهرة، و(القباري، شرق المدينة)، بمحافظة الإسكندرية، للإطلاع على المخططات الإنشائية الخاصة بأقسام الأشعة، والحالات الفنية ومؤشرات الأداء الخاصة بالأجهزة، وذلك لوضع اُطر وآليات التعاون، وفقاً للاحتياجات والخرائط الصحية لكل محافظة.

وتابع عبدالغفار أنه تمت مناقشة التعاون بين الطرفين في تجهيز موقع خاص لأجهزة الـ"سيكلترون" بمستشفى القباري في محافظة الإسكندرية، حيث يُستعان به لإنتاج النظائر المشعّة اللازمة لنوع محدّدٍ من الأدوية الطبية يُعرف بالمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية المستخدَمة في تشخيص مرض السرطان وعلاجه.

آليات التعاون لتطوير أقسام ومراكز الأشعة

وأضاف عبدالغفار أن الاجتماع تناول مناقشة آليات التعاون لتطوير أقسام ومراكز الأشعة، فضلاً عن تقديم التدريبات المتخصصة للعاملين في تلك الأقسام والمراكز، بما يضمن صقل مهاراتهم، ويعود بالنفع على المواطنين المتلقيين للخدمات.