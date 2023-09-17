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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خاص| سقوط خليجي من عقار بمدينة نصر.. حارس المبنى يكشف ما حدث (فيديو)

العقار محل الواقعة
العقار محل الواقعة

قال حارس العقار في واقعة سقوط شخص عربي الجنسية من عقار بمدينة نصر، لـ"صدى البلد": “إننا سمعنا صوت ارتطام شديد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ فهرولنا لنجد شخصا عربي الجنسية قد سقط من شباك الحمام بالطابق السابع، جثة هامدة، غارقاً في دمائه، فاتصلنا بالشرطة، والتي حضرت على الفور، واتخذت الإجراءات اللازمة حيال الواقعة”.

وأشار حارس العقار، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» إلى أن المتوفى معروف عنه أنه يعاني من اضطراب نفسي، وأنه يقضي نحو شهر في العام، صحبه شقيقه وأسرته الصغيرة، بالعقار محل البلاغ، في حي السفارات، ثم يعود إلى بلده مرة أخرى.

ويكثف رجال مباحث القاهرة من جهودهم؛ لسرعة كشف غموض واقعة سقوط شخص عربي الجنسية من شباك منزل شقيقه بحي السفارات في مدينة نصر .

وكان قسم شرطة مدينة نصر أول، تلقى بلاغاً من الأهالي، يفيد بسقوط شخص من الطابق السابع في عقار سكني بحي السفارات بدائرة القسم .

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن إلي مكان البلاغ ، وتم العثور على جثة شخص- 65 عاما، يحمل جنسية عربية أسفل العقار محل سكن شقيقه .

فيما انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الحادث، وعاينت مكان البلاغ، وتم التحفظ على الجثمان في المشرحة تحت تصرف النيابة.

وجرى استدعاء شقيق المتوفى، وأسرته؛ لسؤالهم، وسماع أقوالهم حول الحادث.

‏وتبين من المعلومات الأولية، أن المتوفى كان يعاني من اضطراب نفسي، وأنه يقيم صحبة شقيقه في الشقة محل البلاغ، لعدة أيام في العام، ثم يعود إلى دولته.

وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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