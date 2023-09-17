«اقتصادية قناة السويس»: تداول 275 سفينة بحمولة 4 ملايين طن بموانئ المنطقة الشمالية

خلال أغسطس..

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية قد سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر أغسطس الماضي بإجمالي حمولات بلغ 4 ملايين و134 ألفا و959 طنا كطاقة محققة، وعدد حاويات 349 ألفا و957 حاوية مكافئة من خلال استقبال عدد 275 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وذكرت المنطقة - في بيان لها - أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية استقبل 41 سفينة حاويات، بطاقة محققة بلغت 444 ألفا و925 طنا، وعدد حاويات 44 ألفا و327 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 13 سفينة بضائع عامة، و6 سفن صب سائل، و سفينة رورو و5 سفن تحولت ساحلي، و69 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته، هذا وقد استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال أغسطس الماضي 111 سفينة حاويات و9 سفن كلينكر وسفينة أسمنت، وسفينة ملح، وسفينة فحم، فضلًا عن سفينة صب سائل واحدة، بطاقة محققة 3 ملايين و614 ألفا و179 طنا، وعدد حاويات 305 آلاف و630 حاوية مكافئة.

فيما استقبل ميناء العريش البحري 16 سفينة؛ لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 75 ألفا و855 طنا، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير التي يشهدها ميناء العريش حاليا.

وكانت المنطقة الاقتصادية قد أعلنت مؤخرًا عن تعزيز إمكانيات موانئها من خلال تقديم حزمة خدمات للسفن بمعايير عالمية، على رأسها خدمات للسفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر فضلًا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المنطقة لتطوير موانئها التابعة لاستيعاب مختلف أنواع السفن.