مديرية العمل بالقليوبية تختتم برنامجا تدريبيا للفتيات على التفصيل والحياكة

اختتمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية، البرنامج التدريبي على مهنة التفصيل والخياطة لـ 12 متدربة، بمركز التدريب المهني بالخانكة، والاختبار النهائي النظري والعملي، وذلك في إطار دعم الشباب وتمكين المرأة لإقامة مشروع خاص بها يضمن لها الحياة الكريمة.

يأتي التدريب، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 / 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل ، وتأهيلهم وإصقالهم بالمهارات اللازمة لكل مهنة حسب المواصفات الدولية والمناهج التي أعدتها الوزارة واعتمدتها ليتم التدريب عليها بمراكز التدريب والوحدات المتنقلة .

وأوضحت إيمان السيد مدير المديرية، أنها شهدت فعاليات الختام وعقد الاختبار بحضور محمد عليان وكيل المديرية ، وكذلك مدير مركز التدريب المهني بالخانكة.

وأكدت أن المديرية مستمرة في تنظيم العديد من الدورات التدريبية لشباب المحافظة وعلى من يرغب الالتحاق بالدورات التدريبية المتاحة التوجه لمقر المديرية إدارة بحوث العمالة والتدريب أو لمقر مركز التدريب المهني والتسجيل للحصول على تلك الدورات لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة من الذكور والإناث من حملة المؤهلات العليا أو المتوسطة أو بدون مؤهل .