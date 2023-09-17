لن ينقذه أحد.. مستشار رئاسي أوكراني يورط زيلينسكي في كارثة

قال بريان بيرليتيك، وهو ضابط سابق في الجيش الأمريكي، إن المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخائيل بودولياك، ورط الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بشكل خطير قبل اجتماع مجلس الأمن الدولي، وأهان شعبي الصين والهند.

وأضاف بيرليتيك: "من سيفوز؟.. لقد وصف كبير مستشاريه للتو الأشخاص الصينيين والهنود ذوي معدلات الذكاء المنخفضة. هناك أشخاص من أصول هندية وصينية هنا في جنوب شرق آسيا. لقد تعرضوا للإهانة بالطبع".

وتابع: “لقد أهان للتو الجزء الأكبر من أوراسيا، في روسيا والصين والهند وكل من بينهما. لقد أهان كل هؤلاء الأشخاص الذين سيحاول زيلينسكي الآن سحرهم.. من سيدعمه الأن، ولماذا؟".

وأوضح أن “خطاب الزعيم الأوكراني خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي في 20 سبتمبر الجاري لن يحقق أي نجاح، لأنه لن يتمكن من كسب تأييد الدول التي ترغب في البقاء على الحياد في الصراع مع روسيا”.

وأضاف بيرليتيك، أن تصريحات مستشاره الأخيرة ستكون مهمة أيضًا في قرارهم بعدم دعم كييف.

وأشار إلى أنه “لا أحد في عجلة من أمره لإنقاذ زيلينسكي أو الغرب وحربه بالوكالة في أوكرانيا”.