مروان سعيد يكشف تفاصيل برنامجه الرياضي الجديد "كورنر"

يعكف مروان سعيد، على تجهيز برنامج رياضي ضخم، ، يقدمه أحد الإعلاميين، عبر إحدى المحطات الإذاعية، خلال الفترة القليلة المقبلة، وسيتم من خلاله استضافة كوكبة من نجوم الرياضة المصرية.

وأكد مروان سعيد في تصريحات خاصة، أن البرنامج الرياضي سوف يكون تحت مسمى "كورنر"، وسيتواجد به باقة من الضيوف المميزة، وسيتم بثه عبر إذاعة "ميكسيكانو".

وتابع مروان سعيد: "البرنامج سيتم تقديمه، بشكل أسبوعي وسوف يتم من خلاله متابعة جميع الأحداث الرياضية سواء في مصر أو الكرة العالمية".

وأشار مروان سعيد، إلى أنه يهدف من وراء البرنامج تسليط الضوء على عدة مشاكل وقضايا في الرياضة المصرية، وبحث حلول لمعالجتها بالإضافة إلى إظهار ابداعات الرياضيين المصريين في الخارج.