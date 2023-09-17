مفاجأة.. زيزو ليس مصابا ويرفض المشاركة مع الزمالك

رفض أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المشاركة مع الفريق خلال الفترة الحالية وقبل انطلاق الموسم الجديد ببطولة الدوري

وعلم صدي البلد أن السبب الحقيقي وراء غياب زيزو عن المباريات ليس بسبب الإصابة مثلما أعلن الزمالك بل لحصوله على أكثر من وعد بالحصول على كامل مستحقاته بعد عدم رحيله للدوري السعودي



وقال أحد المصادر في تصريحاته أن زيزو اجتمع مع الإدارة الحالية للزمالك، والتقى كذلك بالمرشحين في انتخابات الإدارة، ومع رجال أعمال، ولكنه لم يحصل على مستحقاته حتى الآن رغم تلقيه العديد من الوعود

ويتمسك أحمد سيد زيزو بعدم المشاركة مع الفريق في حال عدم تنفيذ الوعود وتلقيه كافة المستحقات