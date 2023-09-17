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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تدريب شباب الأقصر على مهنة "الفندقة".. بالتعاون مع "الأغذية العالمي"

صدى البلد

انتهت مديرية العمل بمحافظة الأقصر من التدريب المهنى على وظائف الفندقة الشاملة للشباب من الجنسين ، وذلك لمدة أسبوعين متتاليين بفندق هيلتون الأقصر ، واستكمال الدورة التدريبية بمركز التدريب المهنى بالطود التابع للمديرية. 

يأتي ذلك فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمى  WFP  التابع للأمم المتحدة ، ومنتجع هيلتون الأقصر السياحي ، فى إطار مبادرة " مهنتك مستقبلك " لتدريب الشباب ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين لتوفير برامج من شأنها دعم الشباب من الجنسين وتأهيلهم وتدريبهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وأوضح هشام عبد الله مدير المديرية  ، أن مدة الدورة التدريبية تشمل 6 أسابيع  ، تنقسم الي 4 اسابيع بمركز التدريب المهني ، واسبوعين بمنتجع هيلتون الاقصر، كما يجرى التدريب على أحدث التجهيزات والمعدات في الأقسام التالية: المطبخ، والإشراف الداخلي، والأغذية والمشروبات. 

ونوه بأن مميزات التدريب تتضمن: الحصول على شهادة معتمدة باتمام الدورة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي ومنتجع هيلتون الأقصر  ، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة مجاناً، تسمح للمتدربين بتغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي وجواز السفر، وبدل انتقال نقدي يومي قدره لكل متدرب، تُصرف في نهاية الدورة ، مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي، وكذلك تأمين ضد إصابة العمل، وزي موحد و أدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب، مع إعطاء الأولوية في فرص العمل المناسبة وفق الحد الأدنى للأجور التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.

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