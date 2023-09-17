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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يتحدث عن سجنه .. ويؤكد: فزت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

صدى البلد

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه لا يشعر بالقلق بسبب احتمال أن ينتهي به المطاف في السجن، مؤكدا أنه لا يفكر في الأمر.

وفي مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، قال ترامب، الذي وجهت إليه أربع مرات هذا العام، عندما سئل عما إذا كان قلقا بشأن السجن ليلا: “أنا لا أفكر في الأمر حتي، أعتقد أنني اتعامل بشكل مختلف قليلا، لأنني جعلت الناس يأتون إلي ويقولون، كيف تفعل ذلك؟.. كيف يمكنك أن تفعل ذلك؟.. أنا لا أفكر في الأمر حتى”.

وأضاف: “عندما تقول، هل أفقد النوم؟.. لا، أنا أنام”.

وقال ترامب، عندما سئل عما إذا كان اعترف بخسارته الانتخابات الرئاسية: "أنا لا أعترف بذلك… أنا أقول أنني فزت في الانتخابات”.

ويواجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، المحاكمة بتهمة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة؛ التآمر لعرقلة إجراء رسمي – التصديق على الأصوات الانتخابية؛ والتآمر لحرمانهم من حق التصويت.

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وتنبع هذه الاتهامات من حملة استمرت ما يقرب من شهرين لمنع ترسيخ انتخاب بايدن، وهي محاولة بلغت ذروتها باقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، لمنع فرز الأصوات الانتخابية.

ترامب الرئيس الأمريكي السابق السجن الانتخابات الرئاسية

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