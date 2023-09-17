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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: قمة تاريخية جديدة لمؤشر البورصة بنهاية تعاملات اليوم| خاص

صدى البلد

قال حسام عيد خبير أسواق المال، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أغلق مرتفعا بمقدار 128.49 نقطة، بنسبة صعود 0.66%، مسجلاً مستوى إغلاق قياسي جديد 19668.82 نقطة، وذلك بفضل استمرار الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية، واتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء، وفتح وزيادة مراكزهم المالية بالأسهم القيادية.

وأضاف في تصريح لـ"صدى البلد"، أن أداء الأسهم القيادية انعكس إيجابا على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه لتحقيق قمة تاريخية جديدة بنهاية تعاملات اليوم، بينما اتجهت المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع وجني الأرباح متجهاً بهذا الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء إلى الاستمرار في حصد المكاسب وتحقيق قمة جديدة وتحديدا عند مستوى 19800 نقطة.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، فأوضح حسام عيد أنه استقر أيضاً بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات اليوم واغلق مرتفعا بمقدار 15.39 نقطة بنسبة صعود 0.40% مسجلاً مستوى إغلاق عند 3854.39 نقطة.

وونوه بأن ذلك جاء، بفضل الأداء المتباين والمتذبذب لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية بينما اتجه المستثمرون الأفراد الأجانب نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة متجها بهذا الأداء اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3860 نقطة وباختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 3900 نقطة.

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