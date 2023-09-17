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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر للتنس يهزم أوروجواي 3 / صفر بكأس ديفيز

منتخب التنس
منتخب التنس

واصل منتخب مصر للتنس للرجال تألقه فى منافسات المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز بعد الفوز على أصحاب الأرض منتخب أوروجواى 3 / صفر فى المباراة التى أقيمت بالعاصمة مونتفيدو .

وفاز منتخبنا بلقاء الزوجى حيث تغلب الثنائى محمد صفوت واكرم السلالى على اريل بيهار ومارتين كوفاس 6 / 3 و 6 / 4 فى الجولة الثانية للقاء ليتقدم الفراعنة 3 / صفر دون الحاجة لخوض لقائى الفردى.

وحجز منتخبنا بهذا الانتصار الرائع بطاقة لعب المباراة الفاصلة التى يتأهل الفائز بها الى المجموعة العالمية الأولى.

ومن جانبه أشاد مجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى بالأداء الرجولى للاعبين ونجاح الفريق فى التفوق خارج الحدود والفوز على منافس قوى على ملعبه ووسط جماهيره.

وقدم الشافعى التهنئة لجميع اللاعبين محمد صفوت وكريم مأمون وعمرو السيد وفارس زكريا واكرم السلالى الذين كانوا على قدر المسئولية وواصلوا تحقيق الإنجازات التى يعيشها التنس المصرى على كافة المستويات.

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