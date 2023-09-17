وزير الرياضة يستقبل باشا محمد باشا لاعب المنتخب الأولمبي وأحد أبناء دوري مراكز الشباب

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، باشا محمد باشا، لاعب المنتخب الوطني الأولمبي وأحد أبناء دوري مراكز الشباب والذي لعب لدوري مراكز الشباب من خلال مركز شباب كوم الضبع بمحافظة قنا.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته باختيار أحد أبناء دوري مراكز الشباب للانضمام للمنتخب الوطني، مؤكدا ان الهدف الدائم من دوري مراكز الشباب والعديد من المشروعات التي تنفذها الوزارة هو الكشف عن الموهوبين رياضيا في العديد من المجالات الرياضية.

وطالب وزير الرياضة، باشا محمد باشا، بالإصرار والعزيمة ومواصلة التدريبات بشكل مكثف للحفاظ على مستواه وتطوير ادائه في المستقبل ليكون نواة يستطيع الاعتماد عليها المنتخب الوطني الأول، ويعطي دافعا لكل الرياضيين الاخرين لبذل الجهد والعرق من أجل النجاح وتحقيق أحلامهم.

ومن جانبه تقدم اللاعب بالشكر لوزير الشباب والرياضة والوزارة على دعمهما المتواصل، مشيرا الى انه يشعر بالفخر لكونه احد ابناء دوري مراكز الشباب وسيسعى جاهدا في المرحلة المقبلة لمواصلة التدريبات وأن يعلي من مستواه الفني والبدني ليكون جاهزا بصفة مستمرة لخدمة المنتخب الوطني المصري في اي وقت.

حضر اللقاء اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور محمد عبد القادر وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، ومصطفى مجدي معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية.