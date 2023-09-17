وزير التموين: خصومات معارض أهلا مدارس تصل إلى 30%

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن معارض أهلا مدارس 2023، بالجيزة، سيتم افتتاحها بعد قليل، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مثلما تم افتتاح فرع المعرض في محافظة الإسكندرية اليوم.

وأوضح الوزير، أن معارض أهلا مدارس، تمنح خصومات تبدأ من 15% وتصل إلى 30% في بعض السلع، مشيرا إلى أن المعرض يضم الأدوات المدرسية والملابس والشنط وبعض السلع الغذائية.

وأشار إلى أنه سيكون هناك معرض رئيسي بعاصمة كل محافظة، و108 معارض فرعية بالمدن الرئيسية، بالإضافة إلى 32 شادرا بالمراكز، و84 قافلة متجولة، بجانب 427 سلسلة مكتبات، وأكثر من 2500 محل مشارك في الأوكازيون.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، أنه سيتم تقديم السلع الأساسية المخفضة، وتشمل “سكر، وأرز، وزيت، ومكرونة"، إلى جانب منتجات الشركات التابعة لوزارة التموين، من خلال جناح كبير للشركة القابضة للصناعات الغذائية بكل المعارض الرئيسية، وذلك للتيسير على المواطنين.