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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

قراءة في كتاب صلاح هاشم " سلاطين الغلابة" بمكتبة القاهرة الكبرى .. غدا

صدى البلد

تستضيف مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك غدا الاثنين ندوة تحت عنوان قراءة في كتاب " سلاطين الغلابة" للدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، وذلك بحضور  الدكتور مدحت العدل والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب سابقا والدكتور باهر دويدار الكاتب والسيناريست ويديرها الاعلامي محمد محفوظ.

أكد الدكتور صلاح هاشم أن موضوع الكتاب  يدور حول أن النيل ليس مجرى مائيًا يمتد فى ربوع الوطن، إنما هو شريان يمتد من الرأس حتى أخمص القدمين، رسم بشكل أساسى خصائص الإنسان المصرى، كما شكل طموحاته وحدد معالم مستقبله، وتمحورت حوله عبر التاريخ مخاوفه.

كما يؤكد الكاتب أنه عادة ما كانت أفراح المصريين وتعاستهم مرتبطة بالنهر، فنجد الفلاح فى الصعيد قد ربط على مر التاريخ حياته بزيادة النهر ونقصانه، وظهر ذلك جليًا فى الأغانى التى يرددها الفلاح وهو ينظر إلى النيل، ويجسد فيها معاناته اليومية مع النهر ويرصد فيها مخاوفه.
 
فنجده يقول بلغة عامية بسيطة “صاحى من الصبح بدرى.. والنيل يسابق خطايا.. يفيض يغرق جزاير.. يهبط أموت فى حشايا".
 
وعلى غلاف الكتاب يقول: "حاولت من خلال هذا الكتاب أن اسلط الضوء على بعض من النماذج الإنسانية الرائعة، التى تحدث بعزيمتها القوية والانتماء كل أشكال الفقر والجهل والمرض، كما تخطت بسيرتها الإنسانية العاطرة أسوار الموت العالية، نماذج إنسانية فريدة، لم تأت إلينا صدفة، لكنها جاءت من نتاجات تلك الأرض الطيبة، التى تنبت ويثمر نبتها حتى فى أحلك الظروف".

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