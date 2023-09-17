الطقس في صف روسيا .. الكشف عن سبب فشل الهجوم الأوكراني المضاد

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن الأمطار وتساقط الثلوج ستمنع القوات المسلحة الأوكرانية من اختراق الخطوط الدفاعية للجيش الروسي.

وحسب “وول ستريت جورنال، اشتكى أحد جنود القوات المسلحة الأوكرانية قائلا: "سيؤدي المطر إلى تعقيد عملنا بشكل كبير. وسيحد الطين من قدرتنا على المناورة، وهناك بالفعل عدد قليل من الطرق اللوجستية، وهنا ستكون الخيارات أقل. وستنخفض فرص استخدام المركبات المدرعة".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الأوكرانيين سيواجهون صعوبة في تحريك المركبات المدرعة عبر الأرض الرخوة والطين خلال موسم الطين، مما يجعل هجومهم المضاد أكثر صعوبة.

وفي وقت سابق، حذر رئيس اللجنة العسكرية في حلف الناتو من نقص الذخائر الحربية في الحلف معتبرا الأمر غير جيد للحلف في هذه الفترة الصعبة التي تشهد فيها أوروبا أكبر حرب منذ الحرب العالمية الثانية مرورا بالطبع بحروب البلقان في تسعينيات القرن العشرين.

حول سبب مشكلة الذخيرة الحربية، ذكر باور بعد اجتماع لوزراء دفاع الحلف في أوسلو "أسعار العتاد والذخائر ترتفع بشدة. نحن ندفع في الوقت الحالي المزيد مقابل الكمية نفسها بالضبط".

وأضاف "يعني هذا أننا لا نستطيع ضمان أن تؤدي زيادة الإنفاق الدفاعي فعلا إلى مزيد من الأمن".