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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ هنا جودة بالفوز ببطولة أفريقيا للكبار في تنس الطاولة

صدى البلد

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة هنا جودة، بعد الفوز بنهائي أفريقيا والتتويج التاريخي بذهبية ببطولة الكبار لأصغر لاعبة في التاريخ.

 

كما أشاد الوزير بوصول لاعبات المنتخب إلى النهائي ليصبح نهائي مصري خالص بين هنا جودة ودينا مشرف، والذي انتهي بفوز جودة ٤-١، خلال نهائي بطولة أفريقيا للكبار بتونس.


وأكد الدكتور أشرف صبحي أن دعم الوزارة لجميع الاتحادات الرياضية، وتوفير الرعاية الكاملة للأبطال الرياضيين فى مختلف الألعاب، وتذليل كل العقبات حتى يصلوا إلى قمة الأداء والإنجاز الذى يضاف إلى الرياضة المصرية، كان من الأسباب الرئيسية التي نراها في تحقيق الألقاب القارية والعالمية تباعًا.

 

 

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