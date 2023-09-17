الدراسات الدوائية: نحذر من تزوير الأدوية والحصول عليها من غير مصادرها الرسمية

نبّه الدكتور علي عبدالله، رئيس المركز المصري للدراسات الدوائية، المواطنين من تناول الأدوية دون استشارة الطبيب أو الصيدلي، مؤكدًا على أهمية الحصول على الأدوية من مصادرها الرسمية.

وناشد عبدالله خلال مداخلته في برنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية أنجي أنور عبر قناة ETC عدم شراء الأدوية من تطبيقات الهواتف أو عبر العيادات أو من مصادر غير موثوقة، مؤكدا أن الصيدليات هي المكان الصحيح لشراء الأدوية.

وأوضح أن الطريقة الصحيحة للتحقق مما إذا كانت الأدوية أصلية أو مزورة هي عبر الباركود المسجل على علب الأدوية، حيث يمكن للصيدليات المرخصة أن تتحقق من سلامة الدواء، وشدد على أنه ليس من حق المواطن أن يبحث عن ما إذا كانت الأدوية مزورة أم لا، بل يجب أن يثق بمصادرها.

وأشار عبدالله إلى أن الأدوية تصنف عالميا إلى أنواع مختلفة، بما في ذلك تلك التي يجب استشارة الطبيب قبل استخدامها والتي تحتاج إلى وصفة طبية، وهناك من يمكن استخدامها بناءً على توجيهات الصيدلي.

وأوصى الدكتور علي عبدالله المواطنين بعدم تناول الأدوية بناءً على نصائح الجيران أو الأصدقاء أو بناءً على مشورة غير مؤهلة. وأكد أن الحماية الأولى للمواطن هي الحصول على الأدوية من مصادرها الرسمية والشرعية.

وأضاف أن هناك خطة تتضمن طباعة باركود ثلاثي الأبعاد على العبوة الأصلية للدواء لتتبع مصدره والتحقق من سلامته من خلال تطبيقات خاصة تمكن المواطن من التحقق من الدواء ومصدره.