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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بنحط مكياج مثير عشان نعجب الزبون.. اعترافات صادمة لفتاة بولاق

المتعة الحرام صوره
المتعة الحرام صوره ارشيفيه

"علاقتي بهنادي عبارة عن أنها بتجبلنا زباين بيدفعوا فلوس كتير من أجل ممارسة المتعة الحرام، وبتحط لنا مكياج مثير عشان نعجب الزبون"، تلك كانت بداية اعترافات إحدى الفتيات في واقعة ممارسة الحرام في منطقة بولاق الدكرور.
 

عمرها 16 سنة وأرملة.. اعترافات مثيرة لفتاة المتعة الحرام في بولاق

قدّام سوبر ماركت شهير| جملة مثيرة من هنادي في قضية المتعة الحرام

 

المتعة الحرام

 

يرصد صدى البلد، نص أقوال إحدى فتيات المتعة الحرام، حيث جاءت أقوالها أمام جهات التحقيق كالآتي:
 

س: إلى أي مدى تطورت العلاقة بينك وبين المتهمة الأولى هنادي ؟

ج: علاقتي بهنادي كانت عبارة عن أنها هي بتجبلنا زباين رجالة بيدفعوا فلوس كتير و بيناموا معانا، وهي يوم ما تكون طالعين مع زبون بتاخدنا في بيتها اللي في المريوطية فيصل بتجهزنا للزباين.

س و ما قصدك بتجهزكم للزبائن؟

ج: هي بتشوف شكلنا قبل ما نقابل الرجالة اللي بيعملوا معانا علاقة محرمة " المتعة الحرام"، و بتحطلنا مكياج مثير قبل ما نقابل الزبون.

س منذ متى تمارسين الحرام ؟

ج من حوالي ثلاث شهور .

س: ما هي آخر مره مارستى فيها الحرام؟

ج يوم ما اتمسكنا يوم الاثنين ٢٠٢٣/٠٥/٢٢

س: كيف كان يتم ذلك ؟

ج:  لما شهد كانت بتكلمنى وتعرفنىإن  في شغل.

س: هل كان هؤلاء الأشخاص يعاشرونك معاشرت الأزواج ؟

ج ايوه كانوا بيعاشرونى معاشرة كاملة

س: من الذى يستقطب لكي هولاء الأشخاص

ج هنادي هي اللى كانت بتجبلنا الزباين عشان نعمل معاهم علاقة محرمة مقابل فلوس كتير، و هنادى اللى كانت بتحاسبهم و بعد مابنخلص تدينا الفلوس.

س: ما مدى معرفتك بهم ؟

ج: انا معرفش حد من الرجال اللي بيناموا معايا غير عن طريق هنادى عشان هي اللي بتجيبهم من على النت

س: هل كنت تحصلين على مقابل ؟

ج ايوه .

س: ما هو ذلك المقابل ؟

ج مره اخدت ۱۰۰۰ جنبه و مره اخدت ٥٠٠ جنيه

س من الذى كان يتقاضي ذلك المقابل ؟

ج هنادى هي اللى كانت بتاخد الفلوس من الزباين و يتحاسبنا بعد كده

س: هل كنتى تمارسين الحرام مع فئه معينه من الرجال ؟

ج هنادى كانت بتختار الزباين عشان بيدفعو أكثر .

س هل اعتدتى ممارسة الحرام مع الرجال بغير تميز ؟

ج انا مكنتش بختار هنادى هي اللى كانت بتتفق مع الزباين و انا كنت بمارس الحرام معاهم و بس .

س: ما هو دور المدعوه / هنادى ع. في تسهيل ممارستك الحرام ؟

ج هي اللى بتجيب الرجاله اللى بنعمل معاهم الحرام وبتاخد فلوس منهم و يتحاسبنا .

وأكدت تحريات مباحث الآداب، أنه من خلال متابعة شبكة الانترنت ورصد برامج التواصل الاجتماعي الإباحية والتي تقوم مستخدميها من النسوة الساقطات وراغبي المتعة الحرام بإصطياد بعضهم البعض.

وكشفت تحريات مباحث الآداب، تبين وجود احد البرامج بإسم jodel و بفحصه تبين وجود إعلانات لبعض راغبي المتعة  الحرام، وإعلان رغبتهم في ممارسة الحرام مع النسوة الساقطات في من ترغب ذلك مقابل مبالغ مالية ليقوموا بدفعها لهم وكذا وجود تعليقات علي هذه الاعلانات من النسوة الساقطات ليعلنوا فيها رغبتهم في ذلك ويقوموا فيها بالاتفاق فيما بينهم على ممارسة الحرام مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها من راغبي المتعة الحرام.

وأوضحت التحريات، أن المتهمة الرئيسيه في الواقعة تدعى هنادي هي من تقوم بعقد و ترتيب اللقائات الموثمة و هي التي تعمل على إدارة تلك الحسابات وتسهيل دعارتهم نظير حصولها على مبالغ مالية و أن المتهمة استغلت كلا من الشاهدتين الأولى والثانية، لزواجهما من قبل و وانفصال الأولي عن زوجها و الثانية لوفاة زوجها وانها التي تقوم بتسهيل ممارسة الحرام وتقوم بتقديمهم للرجال لاكثر من مرة نظير مبالغ مالية.

الحرام مكياج مثير ممارسة الحرام المريوطية فيصل بولاق الدكرور المتعه

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