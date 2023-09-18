متحدث التنمية المحلية: لا تهاون مع التجار الجشعين والمخالفين لأسعار السلع

أكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم، أن الدولة لن تتهاون مع التجار الجشعين أو المخالفين لإعلان أسعار السلع.

وقال المتحدث - خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة" - إن كل المعارض والمحال بما فيها سلاسل "السوبر ماركت" عليها أن تعلن عن أسعار السلع.. مشيرًا إلى أن رؤساء المراكز والمدن والأحياء منتشرون ويراجعون بشكل دوري هذه القرارات ويتم تحرير محاضر ضد المخالفين.

الرقابة على الأسواق

وشدد على أن هناك توجيهًا من وزارة التنمية المحلية للمحافظات بالرقابة على الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الغذائية للتخفيف عن الأسر وتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار ملائمة.

كما أكد متحدث "التنمية المحلية" أهمية إقامة المعارض والشوادر لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وإقامة المعارض الثابتة والمتحركة وزيادة المعروض من السلع.