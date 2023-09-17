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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أشرف زكي ووفد من نقابة الممثلين يرافقون جثمان الفنان أشرف مصيلحي بالمستشفى

أشرف مصيلحي
أشرف مصيلحي

يرافق دكتور أشرف زكي، وبعض من أعضاء نقابة المهن التمثيلية، جثمان الفنان أشرف مصيلحي، بعد أن وافته المنية منذ قليل، في المستشفى.

وفاة الفنان أشرف مصيلحي

و توفي الفنان أشرف مصيلحي، منذ قليل؛ بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

أشرف مصيلحي

وكانت المخرجة منال الصيفي، زوجة الفنان أشرف مصيلحي، قد كشفت تطورات حالته الصحية، وذلك قبل وفاته بأيام، حيث قالت لـ"صدى البلد": "حالته لسه زي ما هي، والدكتور قال لسه مفيش أي تحسن".

وأضافت: "هناك الكثير من أصدقائه في الوسط الفني يدعمونه معنويا، وهناك من عرضوا مساعدتنا بالمال، وكان أبرزهم محمد هنيدي، ولكننا رفضنا؛ لأننا مش محتاجين الحمد لله.

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