حزب حماة الوطن بكفر الشيخ: الرئيس السيسي باني مصر المعاصرة

علق محمد الأجرود، أمين عام حزب حماة الوطن بكفر الشيخ، على حديث الرئيس السيسي أمس بقرية سدس الأمراء ببنى سويف، قائلا “ما يتحقق على أرض الواقع من مشاريع ومبادرات بمثابة إنجاز”.

وقال “الأجرود”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة “dmc”، إن ما تحقق على أرض الواقع لم يتحقق في 90 عاما، متابعا “إذا كان محمد علي باشا هو باني مصر الحديثة فإن الرئيس السيسي بما يتحقق الآن على أرض الواقع هو باني مصر المعاصرة”.

وأكد “إذا كانت ثورة 1952 المجيدة جاءت من أجل تحرير مصر من الاحتلال الإنجليزي فإن ثورة 30 يونيو وما أعقبها من تداعيات هي ثورة إلى الجمهورية الجديدة، في ظل رئيس مصري وطني”.

وشدد على أن "الرئيس السيسي لم يترك محافظة إلا وزارها، فالرئيس السيسي لم يدخر جهدا لتخفيف العبء عن المواطنين".