بابافاسيليو يكشف هدفه مع نادي البنك الأهلي في الموسم الجديد للدوري

كشف بابافاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي، عن هدفه مع الفريق خلال الموسم الجديد للدوري.

وقال بابافاسيليو، في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "العديد من الأندية عقدت صفقات جيدة، مثل المصري، وبيراميدز، وفكرتنا هي أن نبني فريقا بالقيم الجيدة، وأعني أن الفريق يعمل كعائلة، وهذا ما نستهدفه في الموسم الجديد".

وأضاف: "أريد تدريب قائمة صغيرة من اللاعبين؛ ليكون الجميع متحمسا، لا يمكنك أن تكون سعيدا عندما تقوم بتدريب 35 لاعبا".

واختتم تصريحاته: "رفضت تدريب 35 لاعبا في الموسم الماضي.. وقمنا بتقليص القائمة".