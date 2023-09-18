عفت السادات: الرئيس السيسي صاحب مشروع وحلم كبير لمصر

قال عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن لقاء الرئيس السيسي بالأمس في بني سويف، حمل العديد من الرسائل الهامة للمواطنين، وخلق نوع من التفاؤل لدى المصريين.

واضاف “عفت السادات” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن الرئيس السيسي يشعر بكل مواطن، وهو قريب للغاية من الشارع المصري، متابعا: كنا نطالب بشرح ما يحدث على أرض الواقع، وبالفعل تحدث الرئيس السيسي عن الوضع بكل حقيقة.

استرسل:"الرئيس شرح ببساطة حجم الأعباء والتكلفة التي تتحملها الدولة لكل زيادة في الدولار"، متابعا:" الناس بتطمن بكلام الرئيس السيسي".



وشدد على أن الرئيس السيسي صاحب مشروع وحلم كبير لمصر، ونتمنى له مزيد من التوفيق له وللبلد.