عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خصومات 50%.. انطلاق معرض أهلا مدارس على مساحة 2000 متر بالجيزة

صدى البلد

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن معرض "أهلا مدارس" بمنطقة فيصل يشهد مشاركة 60 عارضاً، بواقع 7 أجنحة تابعة للشركة القابضة للمنتجات الغذائية، و13 لمنتجات غذائية أخرى، و7 أجنحة للحقائب المدرسية، و6 أجنحة للأحذية، و12 جناحاً للملابس، و14 جناحاً للأدوات المدرسية والمكتبية.

وأضاف "المصيلحي"، أنه يوجد جناح واحد للكتب المدرسية الخارجية، لافتاً إلى أن المعرض يستقبل زواره بين الساعة التاسعة صباحاً والعاشرة مساء يوميا طوال فترة المعرض ، ويوفر خصومات تصل إلى 50٪ على بعض السلع، إلى جانب تخفيضات أخرى تُسهم في التخفيف عن كاهل المواطنين.
وتابع وزير التموين، أن معرض "أهلاً مدارس 2023" بمنطقة فيصل يعدُ الأكبر بمحافظة الجيزة، حيث تبلغ مساحته نحو 2000 م٢، يليه معرض مول أكتوبر بمساحة 1000 م٢ ثم معارض العمرانية وإمبابة والبدرشين، بمساحة 600 م2 لكل منها. 

وأشار إلى أن المساحة الكبيرة لمعرض منطقة فيصل تجعله يستقطب عددا كبيرا من الزوار، ويضم العديد من المعروضات مثل الحقائب المدرسية، والأدوات الدراسية، والكتب الخارجية، والملابس، والأحذية، ومنتجات غذائية متنوعة، بهدف تلبية كافة الاحتياجات وإرضاء جميع الأذواق.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مساء اليوم الأحد معرض "أهلا مدارس" بشارع فيصل بالجيزة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع مرض السرطان

مفاجأة| “كاف” يُنصِف الأهلي بسبب أخطاء حكم السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.. و"الأحمر" يدرس التصعيد

تفاصيل الساعات الاخيرة في حياة أشرف مصيلحي قبل وفاته

تحرش على الهواء| رجل يلامس جسد مراسلة تلفزيونية من الخلف.. والفيديو الكارثي يشعل الغضب في إسبانيا

قبلة وحضن.. محمد رمضان يثير الجدل رفقه نوال الزغبي على المسرح

الحكومة تعلن ترحيل إجازة المولد النبوي لتصبح العطلة 3 أيام متتالية| تفاصيل

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

أشرف زكي يكشف لصدى البلد حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير

ترشيحاتنا

محمد عامر:جرائم السكة الحديد يتم البث فيها في أمام محاكم عسكرية

«لسنا بحاجه الآن».. روسيا تعرض إرسال مساعدات غذائية لكوريا الشمالية|ماذا قالت الآخيرة؟

ريال مدريد يقلب الطاولة على سوسييداد ويفوز 2/ 1 في الدوري الإسباني

رئيس هيئة السكة الحديد يكشف عقوبة بيع تذاكر القطارات في السوق السوداء

مات بسرطان أفقده الحركة والوعي| حكاية أشرف مصيلحي من خريج معهد صناعي إلى “ضابط” الوسط الفني

5 سيارات جديدة تقدمها BMW في مصر .. أرخصها من فئة المليون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا أشرف مصيلحي.. معلومات صادمة عن مرضه

وداعًا الفنان أشرف مصلحي.. سبب الوفاة وتفاصيل اللحظات الأخيرة وموعد ومكان الجنازة

قبلة وحضن.. محمد رمضان يثير الجدل رفقه نوال الزغبي على المسرح

كان 175 كيلو وبيعرج.. إطلالات حورية فرغلي بعد تصريحاتها عن خطيبها

فيديو

وزير المالية يكشف تكلفة فاتورة رفع الأجور والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

زلزال المغرب كشف مفاجأة.. حكاية الضوء الأزرق والتنبؤ بالكواكب ودوران الحيوانات.. فيديوجراف

تحذير عاجل بالتزامن مع أنباء عن عاصفة التنين .. تقلبات شديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

اﻟﻤﺰﻳﺪ