خصومات 50%.. انطلاق معرض أهلا مدارس على مساحة 2000 متر بالجيزة

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن معرض "أهلا مدارس" بمنطقة فيصل يشهد مشاركة 60 عارضاً، بواقع 7 أجنحة تابعة للشركة القابضة للمنتجات الغذائية، و13 لمنتجات غذائية أخرى، و7 أجنحة للحقائب المدرسية، و6 أجنحة للأحذية، و12 جناحاً للملابس، و14 جناحاً للأدوات المدرسية والمكتبية.

وأضاف "المصيلحي"، أنه يوجد جناح واحد للكتب المدرسية الخارجية، لافتاً إلى أن المعرض يستقبل زواره بين الساعة التاسعة صباحاً والعاشرة مساء يوميا طوال فترة المعرض ، ويوفر خصومات تصل إلى 50٪ على بعض السلع، إلى جانب تخفيضات أخرى تُسهم في التخفيف عن كاهل المواطنين.

وتابع وزير التموين، أن معرض "أهلاً مدارس 2023" بمنطقة فيصل يعدُ الأكبر بمحافظة الجيزة، حيث تبلغ مساحته نحو 2000 م٢، يليه معرض مول أكتوبر بمساحة 1000 م٢ ثم معارض العمرانية وإمبابة والبدرشين، بمساحة 600 م2 لكل منها.

وأشار إلى أن المساحة الكبيرة لمعرض منطقة فيصل تجعله يستقطب عددا كبيرا من الزوار، ويضم العديد من المعروضات مثل الحقائب المدرسية، والأدوات الدراسية، والكتب الخارجية، والملابس، والأحذية، ومنتجات غذائية متنوعة، بهدف تلبية كافة الاحتياجات وإرضاء جميع الأذواق.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مساء اليوم الأحد معرض "أهلا مدارس" بشارع فيصل بالجيزة.