ممدوح عباس يطلب السرية في جلسته داخل الزمالك.. اعرف السبب

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن ممدوح عباس نادي الزمالك الأسبق، عقد جلسة مع الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة وأحمد فؤاد الوطن المدير النادي، لحل بعض الأزمات.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عباس طلب من اللجنة، السرية في جلسته وعدم الإفصاح عن دفعه أي أموال، وأنهى عدد من الأزمات".

وأضاف: "عباس صرف مستحقات أحمد سيد زيزو بالكامل، وأجرى معه اتصال مع اللاعب وأكد له دخول مستحقاته في حسابه، والتي تقترب من 5 ملايين جنيه".

واختتم: "ممدوح عباس دفع مبلغ 3 ملايين جنيه من مستحقات مصطفى لعبة وأحمد يوسف عفيفي ثنائي الزمالك للكرة الطائرة، وتم الحفاظ عليهم داخل صفوف الفريق".