تعليق ناري من شبانة بعد هزيمة الأهلي والزمالك وفيوتشر ومنتخب مصر

قال الإعلامي محمد شبانة، إن حال أندية الدوري رقم 13 على العالم، سيئة للغاية؛ وذلك بعد النتائج الأخيرة للفرق المصرية في بطولات إفريقيا، مشيرًا إلى أن هناك عدد كبير من المدربين للفرق المصرية يتخطى عمرهم الـ60 عاما.

وأضاف شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس”: "كان من المفترض إطلاق الدوري في منتصف أغسطس لتجهيز الفرق المصرية لمباريات إفريقيا، ونكرر نفس الخطأ هذا الموسم أيضًا، بدلا من إقامة بطولة استثنائية، وحل مشكلة المواعيد، ثم نخرج ونقول إن الدوري المصري رقم 13 على العالم".

وأوضح أنه: "لا أحد أصبح يهتم باللاعبين، يقومون بضغط الفرق، ووضع جدول المباريات كل 48 ساعة يخوض الفريق مباراة، وهذا هو التخطيط الذي يقومون به!".

وأشار إلى أنه: “لو كان الدوري المصري بدأ في شهر 8؛ كان منتخب مصر سيفوز على تونس، وكانت الفرق المصرية ستحقق نتائج أفضل في بطولات إفريقيا”.

واختتم تصريحاته، متسائلا: "ما هو هدف المسئولين من تنظيم بطولة الدوري بهذا الشكل؟!، يقومون بضغط الفرق، والمواعيد "ملزقة" بشكل غريب للغاية".